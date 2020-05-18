Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на сообщения о закрытии передачи «Секрет на миллион», которую она ведет на НТВ. В комментарии «Телепрограмме» ведущая заявила, что это ложная информация.

«Что ж, меня все уволить-то все хотят?! Нет, конечно», — отметила она. По словам Кудрявцевой, проекты с ее участием на НТВ продолжат выходить. «Даже не понимаю, откуда все берется, ну правда», — добавила ведущая.

В Instagram-аккаунте Кудрявцева сделала отдельный пост, в котором указала, что съемки «Секрета на миллион» продолжаются. Она подчеркнула, что также продолжит работать в ток-шоу «Звезды сошлись». «Собираюсь ли я вставать на учет по безработице — не дождетесь!» — заключила телеведущая, добавив, что эти передачи — ее «профессиональная любовь навсегда».

Информацию о том, что Кудрявцева якобы осталась без работы, опубликовал Telegram-канал «НеМалахов». Утверждалось, что на НТВ из-за нехватки денег закрыли программы «Секрет на миллион», «Звезды сошлись» и другие, а «все лето будут показывать повторы».

Ранее Кудрявцева подала в суд на продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, неоднократно оскорблявшего ее. Ведущая хочет получить от продюсера 2,5 миллиона рублей.

48-летняя Кудрявцева ведет передачи НТВ «Секрет на миллион», «Звезды сошлись» и «Большая перемена». Помимо этого, она выступала ведущей шоу «Хорошие люди» на радио «Маяк», программы «Испытание верности» на «Муз-ТВ» и была соведущей «Клуба бывших жен» на ТНТ.

В прошлом Кудрявцева регулярно вела музыкальную премию телеканала «Муз-ТВ», однако в 2020-м узнала, что мероприятие пройдет без нее. Как утверждается, в связи с этим Кудрявцева покинула канал «Муз-ТВ», на котором проработала более 20 лет.

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