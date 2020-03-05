Лера Кудрявцева уйдет с «Муз-ТВ» после скандала

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о своем решении покинуть телеканал «Муз-ТВ», на котором она проработала более 20 лет. Как пишет StarHit, причиной увольнения стал скандал вокруг ежегодной музыкальной премии канала: о том, что в этом году она не будет ведущей, Кудрявцева узнала не от своего друга и главы телеканала Армана Давлетярова, а из новостей.

«Решение мною уже принято», — сообщила Кудрявцева и добавила, что официально объявит о своем уходе с «Муз-ТВ» по возвращении в Москву. Ведущая отметила, что не будет принимать участие в запланированной на 15 марта съемке программы «10 самых».

Кудрявцева рассказала, что вела программу на «Муз-ТВ» за чисто символическую плату. Эту работу она воспринимала как нечто родное и близкое, а не как источник заработка. «Но с таким свинским отношением мириться не буду», — резюмировала ведущая.

По ее словам, Давлетяров звонил ей несколько раз после того, как она дала комментарии о премии журналистам, однако она не взяла трубку. Кудрявцева также уточнила, что спокойно отреагировала бы на ситуацию, если бы Давлетяров сказал ей об этом лично и заранее. Она добавила, что больше не планирует общаться с «псевдодрузьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают о чем речь».

StarHit уточняет, что новый список ведущих ежегодной премии «Муз-ТВ» огласили 3 марта. Ими стали Максим Галкин, Ксения Собчак, Александр Ревва и Ольга Бузова. Кудрявцевой, которая много лет была ведущей премии, в этом списке не оказалось. Телеведущую крайне возмутило, что никто не посчитал нужным предупредить ее об этом лично.

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