Грудные импланты 48-летней Кудрявцевой заинтересовали зарубежную прессу

Британское издание Daily Mail посвятило развернутый материал экстренной операции российской телеведущей Леры Кудрявцевой. Статья о заинтересовавшем зарубежную прессу событии сопровождается медицинскими уточнениями об опасности грудных имплантов.

Журналисты подробно описали ситуацию, в которой оказалась 48-летняя Кудрявцева, и уточнили, что в данный момент она находится на реабилитации. «Разрыв грудных имплантатов, что и случилось с мисс Кудрявцевой, может вызывать боль или изменения формы груди», — отметил автор материала, заметив, что разрыв импланта также может быть незаметным для носителя и окружающих.

Как следует из медицинской справки на сайте, рубцевание может привести к отекам, болям, уплотнению тканей. Поклонников пластической хирургии предупредили, что импланты могут оказаться недолговечными. Журналисты сопроводили материал эротическими снимками Кудрявцевой, где она позирует обнаженной.

Ранее ведущая перенесла срочную операцию по удалению силикона из тканей. Вытекшая из импланта жидкость попала в ее организм. По словам пациентки, вмешательство было очень агрессивным. Недавно Кудрявцева показала, как выглядит после операции по удалению имплантов.

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