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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

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@spletni_tg / Telegram

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов. Видео доступно в сториз ее Instagram-аккаунта.

В ролике Кудрявцева ест, затем переводит камеру на грудь, которая стала меньше. «Ну нет у нас ананасов», — говорит она. В это время вокруг ее головы вращаются слова: «Все тлен. Жизнь — боль».

Телеведущей пришлось перенести срочную операцию после того, как медицинский осмотр показал, что из-за порвавшегося импланта вытекший силикон попал в ткани организма. Кудрявцева назвала хирургическое вмешательство очень агрессивным.

В августе сообщалось, что Кудрявцева почувствовала недомогание во время празднования дня рождения коллеги Андрея Разыграева. Телеведущая побледнела и чуть не потеряла сознание.

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