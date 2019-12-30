Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

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Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов. Видео доступно в сториз ее Instagram-аккаунта.

В ролике Кудрявцева ест, затем переводит камеру на грудь, которая стала меньше. «Ну нет у нас ананасов», — говорит она. В это время вокруг ее головы вращаются слова: «Все тлен. Жизнь — боль».

Телеведущей пришлось перенести срочную операцию после того, как медицинский осмотр показал, что из-за порвавшегося импланта вытекший силикон попал в ткани организма. Кудрявцева назвала хирургическое вмешательство очень агрессивным.

В августе сообщалось, что Кудрявцева почувствовала недомогание во время празднования дня рождения коллеги Андрея Разыграева. Телеведущая побледнела и чуть не потеряла сознание.

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