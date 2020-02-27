Лера Кудрявцева припугнула желающих увеличить грудь ужасными заболеваниями

Ведущая Лера Кудрявцева раскрыла подробности операции по удалению грудных имплантов. В шоу «Ален, блин!» на YouTube она рассказала о том, как проходила операция, и о возможных последствиях увеличения груди.

По словам Кудрявцевой, 15 лет назад, когда она увеличила грудь, она не владела всей необходимой информацией. В клинике ей дали пожизненную гарантию и пообещали, что с имплантами ничего не случится, даже если по ним проедет танк. «Это ложь и это адище!» — припугнула зрителей ведущая.

Она добавила, что в ряде европейских стран признано существование так называемой болезни грудных имплантов (breast implant illness, BII). По ее словам, импланты могут быть причиной множества заболеваний — от хронической усталости до аутоиммунных заболеваний, лимфомы и рака крови. Кудрявцева отметила, что ни один пластический хирург не расскажет о возможных ужасных последствиях желающим увеличить грудь.

В декабре 2019 года Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди. После прохождения ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) выяснилось, что один из ее имплантов порвался и протек. В результате Кудрявцевой удалили импланты с капсулой и силикон из тканей.

Телеврач Елена Малышева, комментируя операцию Кудрявцевой, назвала ее безопасной и посоветовала женщинам, которые желают увеличить грудь, использовать только покрытые оболочкой импланты.

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