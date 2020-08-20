«Дом-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Команду реалити-шоу «Дом-2» ограбили на общую сумму в 30 миллионов рублей, сообщает StarHit. Инцидент произошел на Сейшельских островах, где находится еще одна площадка проекта.

По информации издания, воры напали на яхту, в которой велись съемки. «Яхта стояла на техобслуживании, и почему-то на ней не оказалось в тот момент охраны», — заявил один из участников проекта. Он также рассказал, что неизвестные «профессионально и со знанием дела» вскрыли потолки и вынесли дорогие камеры, каждая из которых стоит по 700 тысяч рублей. «Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной», — добавил второй участник.

В июле были раскрыты зарплаты участников и ведущих реалити-шоу «Дом-2». Первая ведущая проекта Ксения Собчак, которая вела телестройку восемь лет, получала ежемесячно 100 тысяч долларов. Нынешние ведущие — Ольга Бузова и Ксения Бородина — зарабатывают не больше 30 тысяч долларов, а менее известный Влад Кадони — 140 тысяч рублей.

Отмечается, что гонорары участников зависят от их популярности и скандальности. Изначально все герои проходят испытательный срок продолжительностью два месяца, минимальная ставка составляет 17 тысяч рублей. После этого среди них распределяются ставки. Самым ярким участникам достаются суммы от 70 до 150 тысяч рублей.