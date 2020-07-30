Раскрыты зарплаты ведущих и участников «Дома-2»

Раскрыты зарплаты участников и ведущих реалити-шоу «Дом-2». Так, первая ведущая проекта Ксения Собчак, которая вела телестройку восемь лет, получала ежемесячно 100 тысяч долларов. Нынешние ведущие — Ольга Бузова и Ксения Бородина — зарабатывают не больше 30 тысяч долларов, а менее известный Влад Кадони — 140 тысяч рублей. Об этом стало известно «Комсомольской правде».

По данным издания, гонорары участников зависят их популярности и скандальности. Изначально все герои проходят испытательный срок длиной в два месяца, минимальная ставка составляет 17 тысяч рублей. После этого среди них распределяются ставки. Самым ярким участникам достаются суммы от 70 до 150 тысяч рублей.

Например, бывшая участница проекта Маргарита Ларченко призналась, что ее зарплата составляла 95 тысяч рублей. «Максимальную зарплату не дали: сказали — на данный момент нет ставок», — поделилась она. Однако многие из них получают бонусы: благодаря рекламе «по бартеру» у них есть возможность получать новую одежду, услуги косметологов и пластических хирургов.

Другой бывший участник шоу Рустам Солнцев заявил, что во времена пика популярности проекта расценки достигали 5 тысяч долларов. Столько, в частности, получала Бузова, Алена Водонаева и другие звезды. Самый большой гонорар был у бывшей участницы «Дома-2» Виктории Бони — 8 тысяч долларов.

26 июля появилась информация о том, что актриса Лариса Гузеева будет вести «Дом-2». Сообщалось, что она якобы согласилась стать частью проекта за большой гонорар. Сама актриса опровергла слухи о своем появлении на проекте «Дом-2». «Трое суток достают вопросом про "Дом-2". Ну нет, конечно. Я что, мыла поела? Всем спасибо за переживание», — написала Гузеева.