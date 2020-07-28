Гузеева опровергла слухи о появлении на «Доме-2» фразой о мыле

Ведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Лариса Гузеева опровергла слухи о своем появлении на проекте «Дом-2». Она опубликовала пост в Instagram.

«Трое суток достают вопросом про "Дом-2". Ну нет, конечно. Я что, мыла поела? Всем спасибо за переживание», — написала Гузеева, приложив фотографию из молодости.

Информация о том, что Гузеева будет вести «Дом-2», появилась 26 июля. Сообщалось, что она якобы согласилась стать частью проекта за большой гонорар. Сама актриса ранее на запрос журналистов ответила резкой фразой.

Ведущий реалити-шоу Антон Беккужев связал слухи о приходе Гузеевой с кастингом ведущих проекта. По его словам, «желтые СМИ» приписывали на эту роль не только Гузееву, но и блогера Анастасию Ивлееву.