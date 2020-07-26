Ксения Бородина посмеялась над слухами о назначении Гузеевой ведущей «Дома-2»

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина отреагировала на сообщения, что новой ведущей проекта станет актриса Лариса Гузеева. Об этом она написала в сторис Instagram-аккаунта.

«Да, Гузеева вместо меня, Бритни Спирс вместо [Ольги] Бузовой, вместо [Ольги] Орловой придет [певица София] Ротару, вместо [Влада] Кадони — [советский экстрасенс Анатолий] Кашпировский, вместо [Андрея] Черкасова будет [боксер] Костя Дзю», — сыронизировала Бородина. Она пошутила, что состав уже утвердили, и призвала подписчиков «расходиться».

Ранее издание «Комсомольская правда» сообщило, что 60-летняя актриса согласилась стать ведущей реалити-шоу с 1 сентября за большое вознаграждение. Гузеева в резкой форме опровергла эту информацию.