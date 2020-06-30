Звезды шоу решили жениться через две недели после встречи и удивили остальных

Звезды австралийской версии реалити-шоу «Большой брат» Чед Херст (Chad Hurst) и Софи Бадэк (Sophie Budack) решили пожениться спустя две недели после первой встречи. Об этом пишет Mirror.

Херст и Бадэк стали одними из последних участников проекта. Их роман длился 17 дней, отмечает издание. В последнем выпуске шоу Софи рассказала другим живущим в доме, что Чед сделал ей предложение, чем вызвала у них крайнее удивление.

Источник отмечает, что эпизод был снят еще в апреле, и с того момента влюбленные не виделись по причине введенных из-за коронавируса ограничений. «Возможно, их отношения зашли в тупик», — говорится в публикации.

В мае Херст оказался в центре скандала из-за обнаруженных в сети снимков, на которых он позировал обнаженным. Фотографии были сделаны в 2013 году, когда Херсту был 21 год. При этом многие интимные фотографии мужчины были удалены, после того как стало известно о его участии в новом сезоне «Большого брата».

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