Участнику телешоу устроили скандал из-за «порнографических» фотографий

Участник австралийской версии телешоу «Большой брат» (Big Brother) Чед Херст (Chad Hurst) оказался в центре скандала из-за обнаруженных в сети снимков, на которых он позировал обнаженным. Как сообщает Daily Mail, некоторые сочли фотографии «порнографическими».

Скандальные снимки были сделаны в 2013 году, когда Херсту был 21 год. При этом многие интимные фотографии мужчины были удалены, после того как стало известно о его участии в новом сезоне «Большого брата».

Бывший телепродюсер Роб Макнайт (Rob McKnight) посчитал, что из-за сделанных в прошлом фотографий Херст может лишиться возможности стать звездой «Большого брата». «Не думаю, что он будет в телешоу», — заявил Макнайт. В материале также отмечается, что новый сезон австралийского «Большого брата» должен выйти в эфир в июне 2020 года.

В апреле сообщалось, что бывший участник американской версии реалити-шоу «Холостячка» (The Bachelorette) Чад Джонсон (Chad Johnson) решил начать карьеру в порно вскоре после того, как бывшая возлюбленная обвинила его в избиении.

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