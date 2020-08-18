Водонаева рассказала о «странном вранье» Собчак и шепоте за баней

Ведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рассказала о неоднозначном отношении к бывшей коллеге по телепроектам Ксении Собчак. Интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону опубликовано на YouTube.

«Делились секретами, когда на нас не было микрофонов. Шептались за баней», — подчеркнула Водонаева, вспомнив общение с Собчак на «Доме-2». В период участия в реалити ей было очень интересно находиться рядом с ведущей, уточнила Водонаева. «Мне очень она нравилась. И, кажется, я ей нравилась тоже. Насколько возможно было дружить в формате "ведущая и участница", настолько мы и дружили», — оценила она взаимоотношения с Собчак.

«Сейчас, Дмитрий, я очень по-разному к ней отношусь», — добавила бывшая участница телешоу. Она пояснила, что уважает Собчак за то, как та смогла себя проявить во многих сферах. «Но вот это странное вранье, которое порой исходит от нее», — отметила она. В пример ведущая привела слова Собчак в интервью журналисту Алексею Пивоварову о коронавирусе, в частности о том, что Россия хорошо справились с пандемией. Водонаева подчеркнула, что, видимо, они «с Ксений читают разные новости».

В июле были раскрыты зарплаты участников и ведущих реалити-шоу «Дом-2». Так, первая ведущая проекта Ксения Собчак получала ежемесячно 100 тысяч долларов. Бывший участник шоу Рустам Солнцев заявил, что во времена пика популярности проекта расценки достигали 5 тысяч долларов. Столько получала и Алена Водонаева.