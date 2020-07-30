Водонаева призналась в бесплодии

Ведущая Алена Водонаева призналась, что больше не сможет иметь детей. Об этом пишет StarHit.

По ее словам, первые беременности от бизнесмена Алексея Малакеева закончились трагично. «Вы даже не представляете, как отражается на твоей психике, когда вторая беременность опять внематочная», — призналась она. Третья беременность также закончилась трагически: у ребенка остановилось сердце, когда срок был уже месяц. Однако спустя время ей все же удалось родить бывшему супругу сына Богдана.

Через несколько лет у ведущей были отношения с Антоном Коротковым. Тогда Водонаева снова забеременела. Однако у нее опять произошла внематочная беременность. «Я проснулась после наркоза, и мне сказали, что мне удалили трубу», — призналась Водонаева.

Ранее Водонаева рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии. Она призналась, что незнакомый мужчина изнасиловал ее, когда ей было 14 лет, и призвала родителей внимательнее следить за своими детьми. Она стояла на остановке и ждала автобус, когда незнакомый мужчина предложил подвезти ее. Она согласилась и села к нему в машину. Водонаева призналась, что побоялась рассказывать родителям о случившемся. Ведущая подчеркнула, что не любит вспоминать эту историю.