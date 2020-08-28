Изучено влияние порно на отношения

Американский психолог Дэвид Ладден (David Ludden) опубликовал на портале Psychology Today результаты исследования, изучавшего влияние просмотра порно на любовные отношения.

В исследовании приняли участие 200 гетеросексуальных и гомосексуальных пар. Каждый участник согласился в течение 35 дней вести специальный дневник. Для научной работы нужно было каждый день отмечать, смотрели ли они порно, насколько они были удовлетворены отношениями с партнером, хотели ли бы они заняться сексом и был ли совершен половой акт.

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В результате выяснилось, что просмотр роликов для взрослых никак не связан с удовлетворенностью отношениями. «Не было никаких доказательств, что из-за порно люди чувствуют себя менее счастливыми рядом со своим партнером или что с помощью порно они компенсируют возникшие в отношениях недостатки», — объяснил Ладден.

Кроме того, исследователи обнаружили, что женщины смотрят порно реже, чем мужчины, а также чаще занимаются сексом в те дни, когда они интересовались роликами для взрослых. При этом вероятность того, что за просмотром порно последует секс, у гетеросексуальных мужчин ниже, чем у гомосексуальных.

Ладден подчеркнул, что открытое и здоровое отношение к собственной сексуальности делает порно инструментом для улучшений отношений с партнером. В то же время те, кто считает ролики для взрослых злом и чувствует вину после просмотра, скорее всего посчитают себя преданными, если уличат возлюбленного в подобном занятии.

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