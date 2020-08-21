Желающим самостоятельно снимать порно дали советы

Издание Vice попросило моделей, снимающих откровенные ролики на подписном сервисе OnlyFans, дать советы желающим самостоятельно делать порно. Эксперты рассказали, как вести себя с камерой, как правильно работать со светом и раскрыть «горячую сторону себя».

Модели отметили, что важно, чтобы место, в котором проходит съемка, не отвлекало внимание от самого действа. «Пусть это будет простое и чистое пространство», — отметили они. При необходимости будущим актерам посоветовали использовать приложение, которое ретуширует фон.

Перед тем как начать снимать, новичкам рекомендуется потренироваться. «Попробуйте разные позы. Лучшими станут те, в которых вы себя чувствуете сексуальным», — говорится в тексте. Также авторы советуют акцентировать внимание на тех частях тела, которые хочется подчеркнуть.

Особую важность эксперты уделяют свету: они рекомендуют использовать хорошие лампы, чтобы сделать изображение более четким и теплым. При этом профессиональная камера для съемки вовсе не требуется — достаточно смартфона. Размещать его стоит, исходя из того, какую часть тела актер хочет подчеркнуть, а также какого типа порно он хочет снять.

«Выбор одежды зависит от того, в чем вы себя чувствуете комфортно и какой контент продаете», — отметила одна из опрошенных моделей. В целом же они отмечают, что раздеваться перед камерой в первый раз может быть очень странно. «Не давите на себя мыслью о том, что вы должны выглядеть сексуально. Люди, которые посмотрят видео, хотят видеть именно вас. Так что будьте собой», — советуют эксперты. Кроме того, они призывают не волноваться, потому что никто не потребует от них профессионального контента.