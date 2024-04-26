«Кухня на районе»: большинство россиян купят пасхальные куличи ради верхушки

Большинство россиян едят пасхальные куличи ради глазированных верхушек с посыпкой. Об этом говорится в исследовании службы доставки еды «Кухня на районе», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Выяснилось, что 91 процент жителей России купят кулич в этом году, при этом почти половина опрошенных (48 процентов) приобретут его в магазине или пекарне, а почти каждый десятый (12 процентов) — испечет самостоятельно. В то же время 6 процентов россиян и вовсе не собираются ставить кулич на праздничный стол.

Согласно опросу, более двух третей респондентов (68 процентов) едят куличи ради глазированных верхушек с посыпкой, почти четверть (24 процента) — ради бисквитной основы, а еще 8 процентов — ради начинки. Кроме того, россияне составили рейтинг любимых видов куличей: на первом месте оказалось изделие с обилием глазури и посыпок, на втором — с изюмом, на третьем — с цукатами.

Помимо кулича, участники исследования считают обязательными атрибутами Пасхи крашеные яйца (15 процентов), творожную пасху (10 процентов), изделия с цыплятами (8 процентов) и ветки вербы (4 процента). При этом 63 процента опрошенных не представляют праздник без всего перечисленного.

Ранее в Росптицсоюзе пообещали, что дефицита яиц на российском рынке в преддверии православной Пасхи, которая празднуется в этом году 5 мая, не ожидается.