Россиянам пообещали отсутствие дефицита яиц на Пасху

В Росптицесоюзе заявили, что дефицита яиц в стране нет и не будет

Дефицита куриных яиц на российском рынке в преддверии православной Пасхи (празднуется в начале мая) не ожидается, пообещала гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева, напомнив, что РФ занимает шестое место в мире по производству продукта на душу населения. Об этом сообщает ТАСС.

Бобылева отметила, что цены на яйца в стране снижаются в отличие от объемов производства. По ее словам, в январе стоимость составляла 97,47-95,75 рубля, а в марте достигла 93 рублей за десяток.

В начале года она же называла более высокие цены «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными». «Мы видим, что стабильный был обеспечен прирост производства», — сказала директор Союза.

Цены на яйца выросли в прошлом году в России на 60 процентов. Чтобы переломить такую тенденцию, власти обнулили на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции из дружественных стран, а также предприняли ряд административных мер, включая возбуждение дел из-за опережающих удорожание себестоимости темпов роста оптовых цен, работу с торговыми сетями и заключение в регионах соглашений о стабилизации цен. По данным Росстата, куриные яйца в РФ подешевели в 2024 году на 4,94 процента.