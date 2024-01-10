Россиянам назвали справедливую цену яиц

В Росптицесоюзе назвали 110-125 рублей справедливой ценой десятка яиц

Установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток являются «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными», рассказала «Парламентской газете» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Она призвала не ждать того, что цены на продукт опустятся, в том числе на фоне поставок яиц из-за рубежа, поскольку закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана, по словам Бобылевой, сейчас не ниже, чем на продукцию отечественных производителей, у которых она составляет 95-105 рублей.

Все что выше этой суммы является собственными расходами розничных сетей и неизбежной торговой наценкой, объяснила специалист.

Ранее о том, что мер, предпринимаемых властями страны, недостаточно для того, чтобы яйца начали дешеветь, говорили и другие эксперты, в частности, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов. Он уточнил, что предпосылками сложившейся на рынке ситуации стали системные проблемы, поэтому «надо выстраивать полную технологическую цепочку выращивания курочки-несушки», а поддержка производителей без этого будет бессмысленной.

Из-за того, что куриные яйца в России подорожали за год более чем в полтора раза, в стране с 1 января 2024 года обнулили на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. В Минэкономразвития пояснили, что льготу предоставляют при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, а поставки будут осуществляться из дружественных стран. 9 января стало известно, что из Турции в страну поступила очередная партия яиц объемом 19,36 тонны (316 800 штук).