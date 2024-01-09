Россия получила вторую партию яиц из Турции

Россельхознадзор сообщил о поступлении в Россию 19,36 тонны яиц из Турции

На прошлой неделе через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» из Турции ввезли вторую партию пищевых яиц для продажи на территории России. Об этом говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Объем партии составил 19,36 тонны (316 800 штук). До этого такой же объем яиц турецкие поставщики ввезли 3 января. Республика начала поставки в 2024 году. В конце прошлого года яйца в Россию завозил Азербайджан. В общей сложности он успел поставить 72 тонны (1,224 миллиона штук).

Российские власти разрешили ввезти в страну 1,2 миллиарда яиц в период с 1 января по 30 июня текущего года. Поводом для таких мер стал резкий рост цен на продукт внутри страны. Как отмечал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, импорт позволит сбить стоимость товара.

Годовое производство яиц в России составляет порядка 46 миллиардов штук. Таким образом, завезти без пошлины предлагается 2,6 процента от внутреннего выпуска. По оценке правительства, таких объемов хватит для стабилизации ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин публично извинился перед гражданами за ситуацию с яйцами и объяснил, что правительство допустило сбой. В свою очередь Патрушев называл причиной проблем неожиданное увеличение спроса.