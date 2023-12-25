Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
20:27, 25 декабря 2023Экономика

Азербайджан отправил в Россию третью партию яиц

Россельхознадзор сообщил о поставке третьей партии столовых яиц из Азербайджана

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Россию через пункт пропуска Яраг-Казмаляр была доставлена третья партия столовых яиц из Азербайджана в объеме 18 тонн (306 тысяч штук). Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

Объем первой партии, доставленной 19 декабря, составлял 36 тонн (612 тысяч штук), а объем второй через двое суток — 18 тонн (306 тысяч штук). Таким образом, за неделю поставки достигли 72 тонн (1,224 миллиона штук).

Ранее в ведомстве указывали, что решение об импорте яиц из Азербайджана принято еще в ноябре после переговоров главы ведомства Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли. Годовое производство яиц в России составляет порядка 46 миллиардов штук.

Ранее сегодня министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев пообещал, что снижение цен на яйца начнется после Нового года, когда поставки продукции из-за рубежа станут более массовыми. Само подорожание он объяснил возросшим потреблением, с которым не справляется промышленность.

С начала года яйца подорожали более чем на 40 процентов, причем отдельно в ноябре рост достиг 15 процентов. Президент страны Владимир Путин обвинил в такой ситуации правительство, которое допустило сбой.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки в ДНР. Какое стратегическое значение имеет этот населенный пункт?

      Раскрыта «самая крутая» система управления

      Россиянка «поселила» у себя 70 иностранцев и оказалась под угрозой тюрьмы

      Российский уголовник предстанет перед судом за стрельбу в соседа из обреза

      Рита Ора поздравила фанатов с Рождеством в платье без бюстгальтера

      Бывший хоккеист молодежной сборной России завершил карьеру в 21 год

      Названы лучшие игры 2023 года на ПК

      Названы пять портящих впечатление о квартире вещей

      Пассажирка запретила людям откидывать сиденье в самолете и была обругана в сети

      Лукашенко пошутил о погоде в Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости