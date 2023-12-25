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08:46, 25 декабря 2023Экономика

Минсельхоз подтвердил сроки снижения цен на яйца

Патрушев: цены на яйца начнут снижаться после Нового года

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Цены на яйца в России пойдут на спад после Нового года. Это подтвердил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в интервью «Комсомольской правде».

Глава Минсельхоза отметил, что основная причина подорожания заключается в существенном росте спроса на мясо кур и яйцо. «Поэтому, даже несмотря на увеличение производства, догнать возросшие потребности мы сможем только в следующем году. Но мы это обязательно сделаем», — пообещал он. Что касается куриного мяса, то оно уже начало дешеветь, добавил Патрушев.

В декабре Минэкономразвития одобрило обнуление ввозной пошлины на куриные яйца с 1 января по 20 июня 2024 года. Сейчас ее размер составляет 15 процентов.

14 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин принес россиянам свои извинения за резкий рост цен на куриные яйца. Он отметил, что для многих граждан яйца — один из главных источников белка.

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      Марина Совина
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