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14:52, 14 декабря 2023Экономика

Путин извинился за подорожание яиц

Путин извинился перед россиянами за резкий рост цен на куриные яйца

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин принес россиянам свои извинения за резкий рост цен на куриные яйца, которые, по его словам, для многих граждан являются одним из главных источников белка. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Сожалею и приношу свои извинения на этот счет», — заявил глава государства. Он также сослался на то, что подорожание было вызвано сбоем в работе правительства, и пообещал, что ситуация с ценами будет улучшаться.

В разговоре о яйцах во время конференции Путин также заявил о любви к этому продукту и добавил, что раньше мог «десять [яиц] сразу с утра навернуть».

Только с начала 2023 года стоимость десятка куриных яиц на российском рынке увеличилась на 36,63 процента, а за ноябрь поднялась на 15 процентов. Такую тенденцию в стране объяснили в том числе инфляцией, влиянием ослабления рубля, которое привело к росту цен на медикаменты, оборудование и в целом то, что закупалось за рубежом для производства яиц и куриного мяса, а также ростом потребления внутри России.

На этом фоне власти предложили обнулить таможенные пошлины на ввоз яиц в Россию. Однако такая мера является лишь имитацией деятельности властей, и на подскочившие цены на продукцию не повлияет, констатировал депутат Сергей Лисовский в эфире радиостанции «Говорит Москва». Яйца из Турции, которая заявила о готовности начать поставки, будут продаваться в России по более высокой цене, чем отечественные, предупредил он.

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      Мария Грушко
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