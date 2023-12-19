В Россию завезли яйца из Азербайджана

Россельхознадзор сообщил о завозе первой партии яиц из Азербайджана

Во вторник, 19 декабря, в Россию через пункт пропуска Яраг-Казмаляр была ввезена первая партия яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тысяч штук). Об этом говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Правительство разрешило беспошлинный импорт яиц на фоне резкого роста цен на продукт, наблюдавшегося в последние месяцы. С начала года их стоимость увеличилась на 36,63 процента, а отдельно за ноябрь — на 15 процентов.

Представители отрасли объясняли такую ситуацию общей инфляцией, ослаблением рубля, которое привело к росту цен на медикаменты, а также постепенным износом иностранного оборудования, которое используется для производства.

В середине декабря президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, принес россиянам извинения за цены на яйца и списал ситуацию на сбой в работе правительства.

Одним из главных поставщиков, за счет которого власти намерены сбить цены, станет Турция. Ожидается, что поставки из республики начнутся уже с нового года.