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12:33, 19 декабря 2023Экономика

Назван срок появления турецких яиц на полках российских магазинов

Экономист Холод: турецкие яйца появятся в российских магазинах к 10 января

Фото: Morgane Perraud / Unsplash

Турецкие яйца появятся на полках российских магазинов к 10 января. Такой срок в беседе с «Лентой.ру» назвал доктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод.

«Насколько я понял, пошлина на турецкие яйца будет обнулена с 1 января. Скорее всего, поставщики подождут этого момента, и оформление будет с 2 или 3 января, так как 1 января — праздник. Пока их доставят, пока они пройдут отгрузку, на полках они окажутся где-нибудь к 10 января», — спрогнозировал экономист.

Холод отметил, что яйца — это товар скоропортящийся, поэтому доставлять их необходимо быстро.

Вопрос еще: как их собираются везти. Но я думаю, что в течение десяти дней после оформления они появятся на прилавках магазинов. Вернее, они не могут не появиться, если хотят быть еще пригодными для еды

Леонид Холодэкономист
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В декабре Минэкономразвития одобрило обнуление ввозной пошлины на куриное яйцо с 1 января по 20 июня 2024 года. Сейчас ее размер составляет 15%. Об этом сообщают «Известия».

14 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин принес россиянам свои извинения за резкий рост цен на куриные яйца. Он отметил, что для многих граждан яйца — один из главных источников белка.

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      Алена Шевченко
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