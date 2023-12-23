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23:59, 23 декабря 2023Экономика

Азербайджан поставил России вторую партию яиц

Россельхознадзор сообщил о поставках в Россию второй партии яиц из Азербайджана
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Pixabay

Россельхознадзор сообщил, что Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц в количестве 306 тысяч штук, передает ТАСС.

«21 декабря через пункт пропуска "Яраг — Казмаляр" ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России», — заявили в ведомстве.

В Россельхознадзоре уточнили, что разрешение на экспорт яиц из Азербайджана было принято в ноябре после переговоров главы ведомства Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

Ранее прокуратура Удмуртии объявила предостережение руководителям четырех крупных предприятий республики в связи с ростом цен на куриные яйца и продукты первой необходимости, сообщили в надзорном ведомстве по итогам встречи с местными товаропроизводителями и руководителями организаций торговли, в которой также принял участие руководитель местного управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

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      Марина Совина
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