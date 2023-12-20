Производителей яиц в регионе России предостерегли от необоснованного роста цен

Прокуроры предостерегли производителей яиц Удмуртии от необоснованного роста цен

Прокуратура Удмуртии объявила предостережение руководителям четырех крупных предприятий республики в связи с ростом цен на куриные яйца и продукты первой необходимости, сообщили в надзорном ведомстве по итогам встречи с местными товаропроизводителями и руководителями организаций торговли, в которой также принял участие руководитель местного управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Производителям яиц, а также 25 предпринимателям, продающим продукты первой необходимости, вынесли предостережение «в целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен на социально значимые товары». В прокуратуре уточнили, что в удмуртской рознице сейчас наблюдается рост стоимости яиц, овощей и гречневой крупы.

Ранее ФАС России возбудила дела в отношении четырех региональных производителей куриных яиц, которые, по данным ведомства, осуществляли синхронное повышение цен. Дела открыты «по признакам картельного соглашения», замеченным в Крыму и Кировской области.

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что рост цен на яйца и куриное мясо в регионе «неперспективно» объяснять подорожанием топлива и ветеринарных препаратов, а производители «воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги».

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря извинился за ситуацию с подорожанием яиц, назвав ее сбоем в работе правительства. Глава государства уточнил, что цены увеличились вслед за спросом, в то время как объемы производства остались на прежнем уровне, а импорт в должном объеме открыт не был.

На фоне ситуации на рынке яиц, выросших в цене с начала года примерно в полтора раза, в России решили с 1 января 2024 года обнулить на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. В Минэкономразвития пояснили, что льготу предоставят при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, а поставки будут осуществляться из дружественных стран, в том числе из Азербайджана и Турции.