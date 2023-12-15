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12:04, 15 декабря 2023Экономика

В России объяснили рост цен на яйца желанием производителей заработать

Новосибирский губернатор заявил о желании производителей яиц заработать

Фото: Unsplash

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что рост цен на яйца и куриное мясо в регионе «неперспективно» объяснять подорожанием топлива и ветеринарных препаратов, сообщается в Telegram-канале областного правительства.

Травников указал, что стоимость остального продовольствия остается прежней, а «борщевой набор и вовсе дешевеет». «Президент [России Владимир Путин] вчера четко сказал с чем это связано — это рыночная конъюнктура», — прокомментировал он резкий рост цен.

По словам губернатора производители «воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги», получив при этом все льготы и меры поддержки, поэтому он не возражает, если надзорные органы «пристально посмотрят» на нынешнее положение дел.

Российские власти на фоне ситуации на рынке яиц, подорожавших с начала года почти в полтора раза, предпринимают различные меры, направленные на его стабилизацию. Так, с 1 января 2024 года решено обнулить на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда яиц из дружественных стран.

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней прямой линии извинился за ситуацию с подорожанием яиц, назвав ее сбоем в работе правительства. Глава государства уточнил, что цены увеличились вслед за спросом, в то время как объемы производства остались на прежнем уровне, а импорт в должном объеме открыт не был.

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      Дмитрий Воронин
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