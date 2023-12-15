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17:38, 15 декабря 2023Экономика

В России возбудили дела о завышении цен на яйца

ФАС возбудила дела о завышении цен производителями яиц

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении четырех региональных производителей куриных яиц, которые, по данным ведомства, осуществляли синхронное повышение цен. Дела открыты «по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на яйцо куриное», сообщает ФАС.

В частности, межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен со стороны крымских производителей яиц — «Партизан» и СП «Октябрьское», которые с начала сентября 2023 года допустили рост оптово-отпускных цен на свою продукцию в размере до 94 процентов.

Также в Кировской области с начала июня по октябрь текущего года производители «Советская Агрофирма» и «Вятско-Полянская птицефабрика» повысили цены до 60 процентов, заявили в ФАС. Там отметили, что в случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы.

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Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что рост цен на яйца и куриное мясо в регионе «неперспективно» объяснять подорожанием топлива и ветеринарных препаратов, а производители «воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги». В связи с этим он не возражает, если надзорные органы «пристально посмотрят» на нынешнее положение дел.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря извинился за ситуацию с подорожанием яиц, назвав ее сбоем в работе правительства. Глава государства уточнил, что цены увеличились вслед за спросом, в то время как объемы производства остались на прежнем уровне, а импорт в должном объеме открыт не был.

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      Дмитрий Воронин
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