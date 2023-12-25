Путин попросил Лукашенко не жадничать и выдать России яйца

Путин после слов Лукашенко о наличии своих яиц попросил поделиться с Россией

Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, говорившему об обеспеченности продуктами питания, «не жадничать» и поделиться яйцами, если в его в стране их много. Об этом сообщает ТАСС.

Шуточный диалог произошел во время выступления Лукашенко. Он рассказывал, что Белоруссия почти на 100 процентов покрывает свои потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах и других товарах. После небольшой паузы он вспомнил и про яйца.

С начала года яйца в России выросли в цене более чем на 40 процентов, только в ноябре они подорожали на 15 процентов. Путин публично извинился перед гражданами за такую ситуацию и обвинил в ней правительство, допустившее сбой.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, причиной проблем стало неожиданное увеличение спроса на мясо курицы и яйца, с которым не справились сельхозпроизводители. Он пообещал, что стоимость продукта начнет падать после Нового года, когда в страну начнут активно завозить яйца из-за рубежа, в первую очередь из Турции, договоренность с которой уже достигнута.

Ранее сообщалось, что в Россию уже ввезены 72 тонны яиц (1,2 миллиона штук) из Азербайджана. О поставках по этому направлению стороны договорились еще в ноябре.