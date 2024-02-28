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11:28, 28 февраля 2024Экономика

Глава ФАС рассказал о снижении цен на яйца в России

В ФАС рассказали о тенденции к снижению цен на яйца в России

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В России наметилась тенденция к снижению цен на куриные яйца, рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. По его словам, стабилизировать ситуацию помогло решение правительства, позволяющее регионам оперативно принимать меры в сфере цен.

Шаскольский уточнил, что ведомство постоянно осуществляет контроль за ценообразованием на социально значимые товары, используя механизмы мягкого регулирования и профилактики, благодаря чему, в частности, во втором полугодии 2023 года удалось остановить подорожание куриного мяса.

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Говоря о ситуации с ценами на яйца, которые в прошлом году подорожали на 60 процентов, а в 2024-м начали дешеветь, руководитель напомнил, что на фоне выявления опережающих удорожание себестоимости и рентабельности темпов роста оптовых цен было возбуждено десять дел о нарушениях в десяти регионах страны. Также ведется работа с торговыми сетями, позволившая снизить средний совокупный уровень наценок по сравнению с августом 2021 года с 22 до 6 процентов.

Среди других причин улучшения ситуации со стоимостью яиц глава ФАС назвал хорошо зарекомендовавшую себя практику заключения в регионах соглашений о стабилизации цен, о чем ранее сообщали в ФАС.

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      Дмитрий Воронин
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