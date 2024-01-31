«Руспродсоюз»: цены на яйца в России снизились на 1,5% в конце января

В период с 21 по 28 января средние розничные цены на куриные яйца в России снизились на 1,5 процента и опустились до уровня в 131,62 рубля за десяток. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Его слова приводит ТАСС.

Для сравнения, по состоянию на 21 января, средние розничные цены на десяток куриных яиц в России находились на уровне в 133,63 рубля, уточнил эксперт. «Куриное яйцо в России продолжает дешеветь», — резюмировал Востриков.

Согласно данным Росстата, снижение розничных цен на куриные яйца в России началось ближе к середине января. Так, в период с 10 по 15 января средняя стоимость этой продукции на внутреннем рынке сократилась на 0,2 процента. Тенденция продолжилась в начале второй половины месяца. С 16 по 22 января цены на яйца снизились еще на 1,4 процента.

Подобная динамика фиксировалась на фоне резкого наращивания импорта куриных яиц. В Россельхознадзоре сообщали, что с начала января в Россию завезли в общей сложности 60,7 миллиона яиц. Главными экспортерами выступили Белоруссия (54 миллиона штук), Азербайджан (4,5 миллиона) и Турция (2,2 миллиона).