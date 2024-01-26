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19:11, 26 января 2024Экономика

В России раскрыли число ввезенных яиц

Россельхознадзор: с начала января в Россию ввезли 60,7 миллиона яиц

Фото: Erol Ahmed / Unsplash

С начала января 2024 года в Россию ввезли в общей сложности 60,7 миллиона яиц. Главными поставщиками этой продукции стали Турция, Азербайджан и Белоруссия, раскрывает такие данные «Прайм» со ссылкой на Россельхознадзор.

За это время турецкие экспортеры поставили в общей сложности 2,2 миллиона яиц, азербайджанские — 4,5 миллиона, а белорусские — 54 миллиона. Таким образом последние стали ключевыми поставщиками этой продукции с большим отрывом от ближайших конкурентов, следует из данных ведомства.

При этом в Россельхознадзоре подчеркнули, что поставки пищевых яиц на российский рынок в этом году велись исключительно из этих трех стран. Наращивание импорта было продиктовано необходимостью стабилизации цен на эту продукцию.

Что касается внутреннего производства, то его объемы по итогам 2023 года выросли на 1,8 процента и достиг уровня в 38,056 миллиарда штук. На фоне же наращивания поставок из-за границы цены на яйца в России в 2024 году стали постепенно снижаться после роста на 61,35 процента за прошлый год. Так, с 10 по 15 января стоимость этой продукции сократилась на 0,2 процента, а с 16 по 22 января — на 1,4 процента.

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      Анатолий Акулов
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