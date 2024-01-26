В России выросло производство яиц

Росстат: производство яиц в России выросло на 1,8 процента в 2023 году

По итогам 2023 года суммарные объемы производства яиц в России выросли на 1,8 процента в сравнении с показателем 2022-го и достигли уровня в 38,056 миллиарда штук. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

При этом в декабре объемы производства яиц в стране, напротив, незначительно снизились — на 0,5 процента к уровню того же периода 2022 года, и опустились до отметки в 3,212 миллиарда штук, уточнили в Росстате.

За этот период в российских сельскохозяйственных организациях выросло производство скота и птицы на убой в живом весе. Показатель увеличился на 3,1 процента в сравнении с 2022 годом и достиг уровня в 13,29 миллиона тонн. Схожую динамику продемонстрировало производство крупного рогатого скота (плюс 6,9 процента, до 1,11 миллиона тонн) и свиней (плюс 6,5 процента, до 5,589 миллиона тонн), заключили в ведомстве.

Наращивание внутреннего производства куриных яиц в России вкупе с увеличением импорта этой продукции из-за границы поможет стабилизировать ситуацию с ценами на эту продукцию после роста стоимости в 2023 году на 61,35 процента, считают эксперты. При этом нормализация началась уже в этом месяце.

Ранее в Росстате сообщили о снижении стоимости куриных яиц в России с 10 по 15 января на 0,2 процента. Подобную динамику аналитики зафиксировали впервые за полгода. Яйца продолжили дешеветь и с 16 по 22 января. За этот период снижение цен составило 1,4 процента.

Эксперты связывали такую тенденцию с увеличением завоза продукции из Турции и Азербайджана. Так, турецкие экспортеры к 25 января нарастили поставки в РФ до 1,5 миллиона штук.