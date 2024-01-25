В России раскрыли число ввезенных из Турции яиц

Россельхознадзор: Россия с начала года получила 1,5 млн куриных яиц из Турции

С начала 2024 года турецкие экспортеры ввезли в России в общей сложности 1,5 миллиона пищевых яиц. Такое число раскрывает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Россельхознадзора.

При этом в четверг, 25 января в Россию поступила очередная партия этой продукции из Турции. Пищевые куриные яйца поступили через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Речь идет о партии 316,8 тысячи штук суммарным объемом в 19 тонн, уточнили в ведомстве.

Другим крупным поставщиком пищевых куриных яиц на российский рынок стал Азербайджан. Экспортеры из этой страны к 22 января отправили в РФ 3,6 миллиона яиц. Наращивание импорта этой продукции стало возможным во многом благодаря установлению российским правительством беспошлинного механизма ввоза до 1,2 миллиарда куриных яиц в период с 1 января по 30 июня 2024 года. Эту меру ввели для стабилизации розничных цен на внутреннем рынке.

На этом фоне в Росстате сообщили о постепенном снижении стоимости этой продукции в России. Так, с 16 по 22 января 2024 года куриные яйца подешевели в среднем на 1,4 процента. До этого первое за полгода снижение цен на эту продукцию было зафиксировано в России с 10 по 15 января — в этот период стоимость яиц сократилась на 0,2 процента.