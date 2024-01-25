Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:37, 25 января 2024Экономика

В России раскрыли число ввезенных из Турции яиц

Россельхознадзор: Россия с начала года получила 1,5 млн куриных яиц из Турции

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С начала 2024 года турецкие экспортеры ввезли в России в общей сложности 1,5 миллиона пищевых яиц. Такое число раскрывает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Россельхознадзора.

При этом в четверг, 25 января в Россию поступила очередная партия этой продукции из Турции. Пищевые куриные яйца поступили через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр». Речь идет о партии 316,8 тысячи штук суммарным объемом в 19 тонн, уточнили в ведомстве.

Другим крупным поставщиком пищевых куриных яиц на российский рынок стал Азербайджан. Экспортеры из этой страны к 22 января отправили в РФ 3,6 миллиона яиц. Наращивание импорта этой продукции стало возможным во многом благодаря установлению российским правительством беспошлинного механизма ввоза до 1,2 миллиарда куриных яиц в период с 1 января по 30 июня 2024 года. Эту меру ввели для стабилизации розничных цен на внутреннем рынке.

На этом фоне в Росстате сообщили о постепенном снижении стоимости этой продукции в России. Так, с 16 по 22 января 2024 года куриные яйца подешевели в среднем на 1,4 процента. До этого первое за полгода снижение цен на эту продукцию было зафиксировано в России с 10 по 15 января — в этот период стоимость яиц сократилась на 0,2 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте

      Клава Кока похвасталась новым автомобилем за 20 миллионов рублей

      Пресс-секретарь ОБСЕ выразил соболезнования в связи с крушением Ил-76

      Распространенный миф о куриных яйцах опровергли

      Стало известно о немецком оборонном плане сдерживания России

      В России раскрыли число ввезенных из Турции яиц

      Генерал ВСУ сообщил об активном наступлении ВС России на купянском направлении

      Проданная мужем женщина сумела сбежать после 24 лет рабства

      Россия закроет один пункт пропуска на границе с Эстонией

      В Польше заявили о необходимости «исправить балаган» во власти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше