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19:14, 17 января 2024Экономика

Яйца в России подешевели впервые за полгода

Росстат: куриные яйца в России подешевели на 0,2 процента за неделю

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Куриные яйца в России подешевели впервые за полгода. О снижении цен сообщает Росстат.

За неделю с 10 по 15 января стоимость популярного продукта снизилась на 0,2 процента, сообщает Росстат. Последний раз цены на яйца уменьшались летом 2023-го — с 20 по 26 июня они сократились на 0,36 процента. По итогам 2023-го яйца подорожали на 61,35 процента. Рост цен объяснили инфляцией, ослаблением рубля, которое привело к подорожанию лекарств и оборудования для птицефабрик, а также ростом потребления внутри России.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов ранее заявил, что с начала 2024 года рост цен на яйца стал постепенно замедляться. В некоторых магазинах стоимость продукта даже опустилась ниже психологической отметки в 100 рублей, особенно при покупке онлайн.

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Чтобы добиться снижения цен на яйца, власти обнулили таможенные пошлины на ввоз продукта в страну. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала возбуждать дела в отношении производителей. Ряд предприятий допустили синхронное повышение цен, «при отсутствии каких-либо внешних факторов, повлиявших на удорожание товара», и теперь по итогам расследования им грозят оборотные штрафы, отметили в ведомстве.

В начале января из Турции ввезли две партии пищевых яиц объемом около 19 тонн каждая для продажи на территории России. Также в конце прошлого года 72 тонны (1,224 миллиона яиц) в Россию привезли из Азербайджана.

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      Вячеслав Агапов
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