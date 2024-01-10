На птицефабрики завели дело о синхронном повышении цен на яйца

УФАС возбудило дело о синхронном повышении цен на яйца в Костромской области

Ярославское межрегиональное УФАС (объединено в одно управление с Костромским) возбудило антимонопольное дело против производителей куриных яиц Костромской области по фактам синхронного повышения цен на куриные яйца, произошедшего в сентябре-декабре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Изучив поступившие от региональной прокуратуры материалы и проведя анализ рынка, УФАС установила, что ЗАО «Птицефабрика Буйская», ЗАО «Галичское» по птицеводству», ЗАО «Птицефабрика Костромская», ЗАО ПХ «Нерехтское», ЗАО «Птицефабрика Островская», ЗАО «Птицефабрика Сусанинская», ООО «Птицевод» синхронно повысили отпускные цены на яйца, что в том числе привело к ажиотажному спросу со стороны населения. В указанный период рост оптово-отпускных цен у них составил от 18,84 до 107 процентов.

Отмечается, что птицефабрики сделали это «при отсутствии каких-либо внешних факторов, повлиявших на удорожание товара», и теперь по итогам расследования им грозят оборотные штрафы.

Куриные яйца в 2023 году подорожали в России более чем в полтора раза. В декабре ФАС завела дела на производителей этой продукции в ряде российских регионов. При этом сообщалось также о заключении на местах соглашений о стабилизации цен на яйца, благодаря которым цены на них уже начали падать.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева считает установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток яиц «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными». Она призвала не ждать того, что цены на продукт опустятся, в том числе на фоне поставок из-за рубежа, поскольку закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана, по ее словам, сейчас не ниже, чем на продукцию отечественных производителей.