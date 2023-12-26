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10:52, 26 декабря 2023Экономика

На российских производителей яиц завели дело за повышение цен

ФАС: ряд производителей в октябре допустили рост цен на куриные яйца на 40 %

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дела на ряд российских производителей за повышение цен. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Нарушения Закона о защите конкуренции выявили Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое управления службы. Они установили, что компании, которые занимают доминирующее положение на региональном рынке, в октябре 2023 года допустили повышение цен на куриные яйца от 9 до 40 процентов, хотя себестоимость продуктов снизилась.

«Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением», — пояснили в ведомстве.

Производители яиц ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика» допустили рост оптово-отпускных цен от 31 до 40 процентов. Предприятия ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Ряба» и сельскохозяйственного производственного кооператива-производителя куриных яиц под брендом «Птицефабрика Третьяковская» повысили цены от 16 до 37 процентов. Продукция АО «Птицефабрика «Кинешемская»» и ООО «Ивановская птицефабрика» подорожала от 18 до 23 процентов. ООО «Новоазовская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Пролетарская», ООО «Зугрэсский репродуктор», ООО «Амвросиевская птицефабрика» повысили стоимость от 9 до 24 процентов.

Ранее производителям яиц вынесли предостережение «в целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен на социально значимые товары». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что рост «неперспективно» объяснять подорожанием топлива и ветеринарных препаратов, а производители «воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги».

Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС попросил белорусского лидера Александра Лукашенко «не жадничать» и поделиться яйцами, если в его в стране их много. Во время выступления Лукашенко рассказывал, что Белоруссия почти на 100 процентов покрывает свои потребности в зерне, свинине, мясе птицы, молоке, овощах, растительных маслах и других товарах. После небольшой паузы он вспомнил и про яйца.

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      Вячеслав Агапов
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