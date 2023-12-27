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20:10, 27 декабря 2023Экономика

В России заявили о снижении цен на яйца в десяти регионах

ФАС: власти десяти регионов заключили соглашения о стабилизации цен на яйца

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Власти десяти регионов России заключили соглашения о стабилизации цен на яйца. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве заявили о прошедших совещаниях по вопросу подорожания яиц, в которых участвуют представители региональных властей, органов прокуратуры, торговых сетей и производителей. Участники обсуждали вопросы формирования производителями цен на продукцию и факторы, влияющие на ее стоимость. Так, в Иркутской, Кировской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Томской и Тюменской областях уже заключили соглашения о стабилизации цен на продукты и цены в этих регионах уже начали падать, заявили в ФАС.

Также представители антимонопольного органа сообщили о выявленном картельном сговоре в Волгоградской области. ООО «Городищенская птицефабрика», АО «Птицефабрика "Волжская"», АО «Агрофирма "Восток"» и ОАО «Степное» допустили повышение оптово-отпускных цен на яйца от 45 до 100 процентов. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы. Также нарушения выявили в Саратовской области — ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка»), занимающее доминирующее положение на рынке, подняло цены на яйца выше, чем в других муниципалитетах.

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Ранее ФАС возбудила дела в отношении региональных производителей куриных яиц, которые, по данным ведомства, осуществляли синхронное повышение цен. Предприятия Крыма, Кировской, Кемеровской, Воронежской, Ивановской областей и Донецкой народной республики повысили цены вплоть до 94 процентов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что рост цен на яйца и куриное мясо в регионе неперспективно объяснять подорожанием топлива и ветеринарных препаратов, а производители «воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги». В связи с этим он не возражает, если надзорные органы «пристально посмотрят» на нынешнее положение дел.

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