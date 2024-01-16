Цены на яйца в российских магазинах опустились ниже 100 рублей за десяток

Цены на яйца в России упали ниже психологической отметки. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость десятка яиц в ряде магазинов опустилась ниже 100 рублей. Так, в «Азбуке вкуса» продукт категории С2 продается за 107 рублей в рознице и за 75 рублей — онлайн. В «Магните» яйца категории С2 и С1 можно приобрести по 86 и 90 рублей соответственно. В «Пятерочке» они доступны к покупке по цене в 75 рублей.

С начала 2023 года куриные яйца в России стали дороже на 36,63 процента. Тенденцию объяснили инфляцией, ослаблением рубля, которое привело к росту цен на медикаменты и оборудование, а также ростом потребления внутри России.

По словам президента Владимира Путина, люди стали покупать больше куриных яиц, а власти «вовремя не сориентировались», не открыли импорт, из-за чего «цены взлетели». По его словам, ситуация с ценами на продукт будет улучшаться по мере влияния принятых правительством мер. Чтобы добиться снижения цен на продукт, власти обнулили таможенные пошлины на ввоз продукта в страну.

На фоне роста цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала возбуждать дела против производителей. Ряд предприятий допустил синхронное повышение цен, что привело к ажиотажному спросу со стороны населения. Птицефабрики сделали это «при отсутствии каких-либо внешних факторов, повлиявших на удорожание товара», и теперь по итогам расследования им грозят оборотные штрафы, отметили в ведомстве.