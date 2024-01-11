Путин назвал причину подорожания яиц в России

Путин объяснил рост цен на куриные яйца повышенным спросом

Люди стали больше покупать куриных яиц, а власти «вовремя не сориентировались». Такую причину подорожания популярного продукта назвал президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

В ходе встречи с бизнесменами Дальневосточного федерального округа (ДФО) в Хабаровске глава государства признал, что правительство в нужный момент не открыло импорт куриных яиц, из-за чего «цены взлетели». Ранее он извинился перед россиянами и пообещал, что ситуация с ценами на продукт будет улучшаться по мере влияния принятых правительством мер.

В конце декабря вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России нет и не будет дефицита яиц, а цены на них стабилизируются после Нового года, когда пройдет ажиотажный спрос. По ее словам, ситуация похожа на ту, которая была во время пандемии с гречкой и сахаром.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Витебской бройлерной птицефабрике поделиться куриными яйцами с Россией. Глава государства уточнил у гендиректора фабрики наличие продукта и велел «перекинуть» их в соседнее государство.