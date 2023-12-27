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05:08, 28 декабря 2023Экономика

В правительстве назвали сроки стабилизации цен на яйца в России

Абрамченко: в России нет дефицита яиц, а цены стабилизируются после Нового года
Виктория Абрамченко

Виктория Абрамченко. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Цены на куриные яйца стабилизируются после Нового года, такой срок обозначила вице-премьер правительства Виктория Абрамченко. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению Абрамченко, сейчас наблюдается ажиотажный спрос на яйца, что подталкивает цены вверх. Что-то подобное наблюдалось в ситуации с гречкой и подсолнечным маслом, добавила вице-премьер.

Она отметила, что дефицита яиц в стране нет, кроме того, принятые правительством меры позволили полностью удовлетворить спрос населения на яйца.

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      Марина Совина
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