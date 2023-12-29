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22:55, 29 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко поручил поделиться яйцами с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко поручил поделиться куриными яйцами с Путиным
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил поделиться куриными яйцами с российским коллегой Владимиром Путиным. Он посетил фирменный магазин Витебской бройлерной птицефабрики в Минске, видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства уточнил у гендиректора фабрики наличие продукта. Получив утвердительный ответ, он распорядился поделиться с Россией.

«А куры у тебя есть? А яйца? Так надо Путину перекинуть», — сказал Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил белорусскому коллеге, говорившему об обеспеченности продуктами питания, «не жадничать» и поделиться яйцами, если в его в стране их много.

14 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, российский лидер принес россиянам свои извинения за резкий рост цен на куриные яйца. Он также сослался на то, что подорожание было вызвано сбоем в работе правительства, и пообещал, что ситуация с ценами будет улучшаться.

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      Марина Совина
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