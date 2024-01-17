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15:18, 17 января 2024Экономика

В России заявили о замедлении роста цен на яйца

«Руспродсоюз»: в России замедлились темпы роста цен на куриные яйца

Фото: Morgane Perraud / Unsplash

В России стали медленнее дорожать куриные яйца. О замедлении роста цен на популярный продукт заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, его слова приводит газета «Известия».

«С 8 по 14 января десяток яиц в среднем по стране стоил 133,9 рубля, неделей ранее — 133,2 рубля. Динамика пока повышательная, но темпы роста замедлились», — объяснил Леонов.

Розничные сети сейчас не испытывают проблем с объемами и ценами на товарное яйцо. По словам представителя «Руспродсоюза», добиться этого помогают долгосрочные контракты, которые продавцы заключают с птицефабриками.

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В 2023 году куриные яйца в России подорожали на 36,63 процента. Рост цен объяснили инфляцией и ослаблением рубля, которое вызвало увеличение стоимости лекарств и оборудования для производителей. Также причиной назвали рост потребления внутри России. По словам президента Владимира Путина, люди стали покупать больше куриных яиц, а власти «вовремя не сориентировались», не открыли импорт, из-за чего «цены взлетели».

Чтобы добиться снижения цен на продукт, власти обнулили таможенные пошлины на ввоз яиц в страну. Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала возбуждать дела в отношении производителей, которые допустили синхронное повышение цен. Птицефабрики сделали это «при отсутствии каких-либо внешних факторов, повлиявших на удорожание товара», и теперь по итогам расследования им грозят оборотные штрафы, отметили в ведомстве.

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      Вячеслав Агапов
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