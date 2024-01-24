Яйца в России снова подешевели

Росстат: куриные яйца подешевели на 1,4 процента с 16 по 22 января

Цены на куриные яйца в России снова снизились. С 16 по 22 января продукт подешевел на 1,4 процента, сообщает пресс-служба Росстата.

Помимо яиц за указанный период также подешевела курятина (минус 0,8 процента), помидоры (минус 0,4 процента), свинина (минус 0,3 процента), сахар и гречка (минус 0,2 соответственно).

В Минпромторге объяснили, что цены на продукты снижаются после изменения предложений от производителей. Ретейлеры стараются сдерживать подорожание и увеличивают стоимость поступательно.

«Российские торговые сети в принципе стараются не повышать цены на социально значимые продовольственные товары, устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания за счет собственной маржи», — отметили представители ведомства.

Впервые за последние полгода яйца дешевели на неделе с 10 по 15 января. Тогда стоимость популярного продукта снизилась на 0,2 процента. По итогам 2023-го яйца подорожали на 61,35 процента. Рост цен объяснили инфляцией, ослаблением рубля, которое привело к подорожанию лекарств и оборудования для птицефабрик, а также ростом потребления внутри России.

По словам президента консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, проблему с ростом цен на куриные яйца в России можно решить, нарастив мощность птицефабрик, которым понадобится поддержка государства. По его словам, причиной ажиотажа в стране стал интерес к этой теме СМИ, который вызвал панику среди покупателей. Россияне покупали яйца впрок, и «превышение спроса над предложением в рыночных условиях привело к дисбалансу паритета цен», объяснил он.