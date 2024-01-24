Назван способ решить проблему с яйцами в России

Экономист Давлеев: проблемы с яйцами в России решит господдержка птицефабрик

Проблему с ростом цен на куриные яйца в России можно решить, нарастив мощность птицефабрик, которым понадобится поддержка государства. Такой способ в беседе с «Радио 1» назвал президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев.

Эксперт отметил, что главным фактором в ситуации с подорожанием и дефицитом этого продукта стал интерес к этой теме СМИ, который и вызвал сначала ажиотаж среди покупаталей, а затем и панику. Россияне покупали яйца впрок, и «превышение спроса над предложением в рыночных условиях привело к дисбалансу паритета цен», объяснил он. Давлеев также добавил, что в среднем в мире в 2023 году куриные яйца подорожали еще сильнее на фоне сокращение поголовья несушек из-за распространения птичьего гриппа — в 2,5 раза.

По мнению экономиста, возникшую на внутреннем рынке РФ проблему невозможно решить с помощью поставок из-за рубежа. Эксперт призвал увеличить мощности производителей яйца, особенно по переработке яиц в продукцию, которую дальше можно использовать в кондитерской и масложировой промышленности, а также в общественном питании.

Давлеев отметил, что рентабельность производства яиц крайне низкая (5-8 процентов), поэтому инвестировать в развитие производства при ключевой ставке в 16 процентов компании не могут. Для этого фирмам необходима поддержка от государства, заключил он.

Ранее российские птицеводы обратились в Минсельхоз за помощью для наращивания производства куриного мяса и яиц. Отраслевая ассоциация Росптицесоюз попросила включить строительство, реконструкцию и модернизацию птицефабрик в программу возмещения части прямых понесенных затрат, а также предоставить субсидии на создание инфраструктурных объектов, в том числе на газификацию, электроснабжение, водоснабжение и очистку воды, коммуникации и дороги.

