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08:12, 19 января 2024Экономика

Российские производители курицы и яиц попросили о помощи

«Ведомости»: российские птицеводы попросили государство о поддержке и льготах

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Для наращивания производства куриного мяса и яиц российским птицеводам необходима помощь и поддержка государства, без нее стимулировать инвестиции не получится. Об этом говорится в обращении отраслевой ассоциации Росптицесоюз (объединяет более 250 организаций) в адрес Минсельхоза, на которое ссылаются «Ведомости».

Производители просят включить строительство, реконструкцию и модернизацию птицефабрик в программу возмещения части прямых понесенных затрат, предоставить субсидии на создание инфраструктурных объектов, в том числе на газификацию, электроснабжение, водоснабжение и очистку воды, коммуникации и дороги.

В письме указано, что для развития отрасли компаниям необходимо в 2,5 раза поднять лимит на привлечение краткосрочных льготных кредитов (с 600 миллионов рублей до 1,5 миллиарда), выделить такие лимиты в отдельное направление и отдавать землю под строительство птичников в приоритетном порядке.

Представитель Минсельхоза подтвердил получение обращения, но отметил, что ведомство уже поддерживает птицеводов. Общий объем господдержки сельского хозяйства по основным отраслевым программам в 2024 году составит 558,6 миллиарда рублей.

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Отдельно производители просят законодательно ограничить торговую наценку на яйца, чтобы та не превышала 5-10 процентов, а также запретить взимать бонусы по социально значимым продуктам и обязать торговые сети заключать долгосрочные контракты на поставку. В совокупности такие торговые отношения должны занимать не менее 75 процентов рынка.

Директор по стратегическому развитию Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров полагает, что при искусственном ограничении наценки ретейлеры начнут добирать прибыль за счет роста цен на другие товары.

Ранее зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов предположил, что цены на яйца в России вскоре стабилизируются, но вряд стоит ждать их снижения, и импорт тут не поможет. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева также называет нормальным и адекватным установившийся уровень цен на яйца в районе 110-125 рублей за десяток.

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      Платон Щукин
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