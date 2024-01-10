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15:21, 10 января 2024Экономика

Россиян попросили не ждать снижения цен на яйца

Глава Росптицесоюза Бобылева назвала справедливыми установившиеся цены на яйца

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева назвала нормальным, справедливым и адекватным установившийся уровень цен на яйца, то есть 110-125 рублей за десяток. Ее комментарий приводит «Парламентская газета».

Она попросила не ждать снижения стоимости после начала поставок яиц из-за рубежа даже с учетом отмены пошлин. Во-первых, по ее словам, заявленные объемы слишком малы в масштабах производства в России, а во-вторых, закупочные цены в Турции и Азербайджане, откуда начали завозить первые партии продукта, такие же или выше.

Глава Росптицесоюза указала, что в конечной цене товара также присутствуют собственные расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка, а отпускная цена яиц у производителей — 95-105 рублей. Ниже этого уровня расходов яйца продавать не получится.

Ранее в Росптицсоюзе уже указывали, что годовое производство яиц в России составляет 45 миллиардов штук, поэтому планируемый беспошлинный импорт в объеме 1,2 миллиарда штук до 30 июня на ситуацию повлиять не может.

В конце декабря министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что цены на яйца в России пойдут на спад после Нового года. Основной причиной подорожания он назвал повышенный спрос россиян на мясо птицы и другие дешевые источники белка.

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      Платон Щукин
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