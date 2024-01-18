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17:33, 18 января 2024Экономика

Влияние иностранных яиц на российский рынок оценили

«Руспродсоюз»: цены на яйца стабилизируются, но импорт вряд ли повлияет на это

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Цены на яйца на российском рынке вскоре стабилизируются, но импорт вряд ли повлияет на это из-за незначительного объема. Об этом заявил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Леонов, передает РИА Новости.

По его оценке, поставки из-за рубежа дадут некоторое дополнительное предложение, но продовольственную безопасность они не увеличат, да и инвестиционная привлекательность российских производителей не улучшится. Кроме того, Леонов усомнился, что иностранные яйца даже с учетом обнуления пошлины окажутся хоть сколько-то дешевле российских.

Леонов не ждет снижения цен на яйца в обозримом будущем, но прогнозирует достижение равновесной точки, в которой будет найден баланс спроса и предложения, то есть для части покупателей яйца окажутся слишком дорогими.

Ранее гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева назвала нормальным и адекватным установившийся уровень цен на яйца, то есть 110-125 рублей за десяток. По ее словам, с учетом возросшей себестоимости производства и наценок торговых сетей добиться более низкой стоимости невозможно.

Тем не менее правительство связывает снижение цен с импортом. Для этого еще в прошлом году был разрешен беспошлинный ввоз 1,2 миллиарда яиц в период с 1 января по 30 июня текущего года. Поставки ведут Турция и Азербайджан, однако попасть на российский рынок намерена и Индия.

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      Платон Щукин
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