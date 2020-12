Карты Mastercard и Visa запретили на Pornhub из-за видео с насилием над детьми

Компании Mastercard и Visa запретили использовать свои банковские карты для оплаты на порносайте Pornhub после обвинений в распространении видео с сексуальным насилием над детьми и несовершеннолетними. Об этом пишет The New York Times.

В заявлении Mastercard говорится, что расследование подтвердило факт публикации на сайте незаконного контента.

Visa, в свою очередь, приостановила платежи на Pornhub через карты компании до завершения собственного расследования.

Ранее PornHub ответил на обвинения в публикации видео с насилием над детьми и несовершеннолетними и изменил правила сообщества. Перед этим стало известно, что компания Mastercard проверит PornHub после обвинений.

4 декабря американский колумнист Николас Кристоф (Nicholas Kristof) опубликовал в The New York Times материал под названием «Дети PornHub» (The Children of PornHub). Он рассказал истории подростков, видео с участием которых без их согласия были загружены на порносайт.

Кристоф возмутился тем, что поисковые системы, банки и компании, выпускающие кредитные карты, поддерживают компанию, которая монетизирует сексуальное насилие над детьми или женщинами без сознания. По словам журналиста, проблему усугубляет возможность свободной загрузки роликов на PornHub.