Порносайт PornHub ответил на обвинения в публикации видео с насилием над детьми и несовершеннолетними и изменил правила сообщества. Об этом сообщается в блоге компании.

Чтобы предотвратить распространение нелегального контента, PornHub отказался от свободной загрузки видео. Теперь публиковать ролики смогут только партнеры PornHub и пользователи платной Model Program. В 2021 году такая возможность появится у пользователей, которые пройдут верификацию.

Кроме того, PornHub запретил скачивать видео (исключение сделали только для тех, кто пользуется Model Program). В компании отметили, что эта мера поможет предотвратить повторную загрузку на порносайт удаленных роликов.

Порносайт также решил усовершенствовать модерацию и создал специальную «Красную команду, которая призвана обеспечить дополнительный уровень защиты от загрузки нелегального контента. Кроме того, в PornHub рассказали, что используют для поиска незаконных изображений и видео разработки YouTube, Google и Microsoft.

Ранее в декабре стало известно, что компания Mastercard проверит PornHub после обвинений в распространении роликов с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Представители порносайта назвали обвинение не соответствующим действительности.

4 декабря американский колумнист Николас Кристоф (Nicholas Kristof) опубликовал в The New York Times материал под названием «Дети PornHub» (The Children of PornHub). Он рассказал истории подростков, видео с участием которых без их согласия были загружены на порносайт.

Кристоф возмутился тем, что поисковые системы, банки и компании, выпускающие кредитные карты, поддерживают компанию, которая монетизирует сексуальное насилие над детьми или женщинами без сознания. По словам журналиста, проблему усугубляет возможность свободной загрузки роликов на PornHub.